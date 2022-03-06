Більше 11 тисяч: Генштаб ЗСУ оновив втрати противника

Втрати російських окупантів у живій силі з початку війни перевищили 11 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ вранці 6 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ – 50 од.,

засоби ППО – 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки – 447 од.,

легкі швидкісні катери – 2 од.,

цистерн з ППМ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 од.

“Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій”, – зазначено в повідомленні.

“Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з Попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.ін. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ, переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса».

Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства”, – розповіли в Генштабі ЗСУ.

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