Окупант має намір захопити дамбу Канівської ГЕС: це та інше у зведенні Генштабу за добу

Трофейна техніка

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення

Завершилася десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим.

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів на території Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.

Встановлено зосередження підрозділів ЗС Республіки Білорусь в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав.

На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 “Буратіно”.

Триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Здійснюється висування підрозділів у напрямку н.п. Перемога. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари–Бориспіль.

Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії, 14-го армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

За наявною інформацією, окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1-го, 2-го армійських корпусів та 150-ї мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, силами до 2 БТГр намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм. Зупинений по р. Сіверський Донець. Накопичує живу силу та техніку для відновлення наступу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.

На Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку н.п. Нова Одеса та Миколаїв.

На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної “ПМР” перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас “голова” самопроголошеної “ПМР” Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів “ЗС ПМР” у війні Росії проти України.

Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України (93-тя – “Н”) захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.

Зберігаємо спокій – віримо в Збройні Сили України! Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте також:

ЗСУ знищили командира десантно-штурмового козачого полку ЗС Росії