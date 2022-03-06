Гарячий день ППО ЗСУ: дев’ять збитих повітряних суден РФ і “хет-трик” морпіха

За день 5 березня російські окупанти зазнали значних втрат від протиповітряної оборони України – дев’ять повітряних суден.
Про це ввечері в суботу повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
За добу сили оборони збили:
Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:
44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.
“Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!” – розповів речник КПС.
У командуванні відзначили й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.
Читайте також:
Над Черніговом збили ще один російський штурмовик: що сталося з пілотами. ФОТО, ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!