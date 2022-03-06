Гарячий день ППО ЗСУ: дев’ять збитих повітряних суден РФ і “хет-трик” морпіха

Збитий і обгорілий російський пілот (ліворуч) у полоні

За день 5 березня російські окупанти зазнали значних втрат від протиповітряної оборони України – дев’ять повітряних суден.

Про це ввечері в суботу повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

За добу сили оборони збили:

три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

один штурмовик Су-25 та один вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ;

два літаки Су-30СМ збили військовослужбовці повітряного командування “Південь” Повітряних сил ЗСУ;

також протиповітряна оборона збила БпЛА “Орлан-10” та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

“Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!” – розповів речник КПС.

У командуванні відзначили й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.

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