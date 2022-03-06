Літаки, контрнаступи, нова зброя і нові напрямки: військовий блогер – про позитивні моменти

Собака Прайс

Сергій Місюра

військовий блогер

(FB)

І до новин. Звісно, позитивних)

Окупант обстріляв Гавришівку, біля Вінниці. Цілих 8 крилатих ракет, які мама в телефонному режимі рахувала зі мною.

Страху не було, але рудий Прайс, який провів зі мною 3 роки в полях Донбасу у складі 72-ї бригади Чорних Запорожців, трохи ракет полякав гавканням. Зате тепер мама знає, що по ракетах він гавкає точно по-іншому, ніж як завжди.

Влучили по аеропорту, який являється цивільним та пустим. ЗПС (злітно-посадкова смуга) – на реконструкції, військової частини поряд немає.

Для чого використовувати вісім “Калібрів” по такому незначному об’єкту?

Та все просто, всього два аспекти:

далі наганяти паніку на населення.

Чим більше паніки, тим більший відсоток їхнього плану, щоб народ сам звернувся до влади, аби та вже говорила хоч би що, лиш би перестали стріляти. Тобто капітуляція.

Чим більше паніки, тим більший відсоток їхнього плану, щоб народ сам звернувся до влади, аби та вже говорила хоч би що, лиш би перестали стріляти. Тобто капітуляція. шукають нашу авіацію.

Ми і так маємо перевагу в повітрі, що російські літаки вже тиждень бояться перетинати лінію кордону з Білоруссю. Наше ППО і пілоти на “МіГах” дістають їх всюди. Подивіться на втрати льотного складу – літаків і вертольотів ми вже збили більше, ніж по 40 штук кожного виду! І якщо літаки ще можна дістати з баз і перевести з Сибіру, то пілоти – така штука, що не робиться на заводі. Їх треба багато років вчити і леліяти, щоб запускати на бойові вильоти.

Завдаючи удари по всіх аеродромах навіть на Західній Україні, кацли зменшують кількість ЗПС, точок підльоту, дозаправки та перезарядки. Вони знищують інфраструктуру, але ми все одно їх ганяємо. Тепер у них паніка, бо скоро аеродромів не буде, а наші літаки продовжують давати пи***дячки вдень і вночі.

А тепер позитивне. Навіть мега-позитивне.

У нас є ще багато літаків, Європа ще дає. У нас є аеродроми та головне – пілоти! І вони вже давно роблять дозаправки не тільки на території України, тому в Хуйла і бомбить, що він свою авіацію за кордони Білорусії не може випустити, бо ми збиваємо, а нам Європа дає де сідати.

А ще – в нас є багато місць на дорогах по Україні, відмічені відповідними знаками, де за менш як годину робиться ЗПС вночі, ставляться вогні, приїжджають заправники та машини з ракетами і бомбами.

Так, наші пілоти та літний склад і таке вміє, і вже досить оперативно.

Щоб ви розуміли, ЗПС на дорозі – це як піт-стоп у “Формулі-1”. Максимально швидко зробили ЗПС, посадили, дали поїсти літачку, заправили ракетами – і знову в небо. Ї*ашити русаків!

По фронту. Просідає Південь, але я вас запевняю – це не просто так. Є задуми щодо цього, і ми давно це програвали.

Головне, скоро виконати сценарій “Придністров’я” та вирішити з Молдовою, хто цю ПМР ліквідує. Ми самі одразу не можемо – де-юре це територія Кишинева (і тут Хуйло з цими карманними локальними конфліктами продумав за 20 років), хоча дуже хочемо. І в нас там є сили, і чекають, що ж буде. Не захоче Молдова – підемо ми, просто щоб це не було війною для нас ще з одною країною. А ми чекали цього давно, і вже чутки, що обговорення йде.

Північ – лупашимо цю скалу! Та так лупашимо, що 92-га бригада вже розширює штат через збільшення парку військової техніки. Більше техніки – більше можемо взяти людей з воєнкоматів.

Київ стоїть і скоро почне віддавати русакам за Ірпінь та Бучу з Бородянкою. Все буде, тільки трохи часу, бо він на нашій стороні.

Вчора була перша успішна контратака на Харківщині, сьогодні збили літак.

Донбас/ООС. Плановано сильно стоять. Навіть летить трохи за поребрик, але то не ми. Спиртзавод ніхто не брав, а на Маріупольському напрямку також успішна контратака.

Ми ходимо в контратаки, зачищаємо передмістя навколо Києва, збиваємо постійно їхню авіацію та знищуємо пункти управління. Вбито два генерали-командувачі, а колони полонених, які все більше здаються самі, свідчать про деморалізованість недовійська російського.

Навіть мамки на Уралі вже свого губера питають – “где наші дєті, какіє учєнія?”

І останнє. Нам дають зброю, багато. Допомогу, грошима, майном – держави. Усім, чим хочеш – просто люди.

Іноземці навіть просто знімають квартири через Airbnb, але не живуть, щоб просто гроші переводити власникам в Україну.

Весь цивілізований світ за нас! Усі думаючі люди знають, що Росія веде знищувальну війну проти України!

Ми просто не можемо програти, якби ви не читали у всяких зрадник статтях та каналах. У нас тільки один вихід – або виграє Україна, або програє Росія. Все!

Дата, підпис.

Але ніт. Ще святкового Прайса вам в стрічку, бо мама його одягнула і відправила мені з привітом до любимої 72-ї бригади, де він родився, служив я, а зараз вона обороняє Київ!

Слава Україні!

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