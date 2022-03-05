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“Передній край усіяний трупами і підбитою технікою”. Штаб ООС каже, що окупанти пішли в атаку на Луганщині

05/03/2022 19:26

На Луганщині вздовж всієї лінії бойового зіткнення російські окупанти під прикриттям танків розпочали атаки піхоти.

Про це увечері в суботу, 5 березня, повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

“Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского миру». Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників”, – йдеться в повідомленні. 

Зокрема, сьогодні до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ.

Більша частина – з попаснянського напрямку.

“Всі вони переважно у важкому стані: чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства”, – додали в пресцентрі ООС.

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