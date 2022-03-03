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“Ви надихаєте світ”: Блінкен звернувся до українського народу. Але небо не закриють

03/03/2022 23:34

Державний секретар США Ентоні Блінкен у відеозверненні до українського народу закликав зберігати віру в перемогу, свободу та демократію.

Відео оприлюднено на офіційному каналі Блінкена у твітері.

“Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу.

Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає. Це момент, щоб зміцнити нашу віру і ви змінюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатності світу перемогти агресію, у здатності добра перемогти зло.

Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові.

І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо“.

Раніше цього дня прессекретар Білого дому Джен Псакі вкотре наголосила, що США не збираються вводити над Україною безпольотну зону, бо це означатиме пряму конфронтацію Штатів з Росією.

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