“Ви надихаєте світ”: Блінкен звернувся до українського народу. Але небо не закриють

Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у відеозверненні до українського народу закликав зберігати віру в перемогу, свободу та демократію.

Відео оприлюднено на офіційному каналі Блінкена у твітері.

“Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу.

Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає. Це момент, щоб зміцнити нашу віру і ви змінюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатності світу перемогти агресію, у здатності добра перемогти зло.

Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові.

І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо“.

Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022 Раніше цього дня прессекретар Білого дому Джен Псакі вкотре наголосила, що США не збираються вводити над Україною безпольотну зону, бо це означатиме пряму конфронтацію Штатів з Росією. Читайте також:

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