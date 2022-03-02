Міноборони РФ вперше прозвітувало про втрати внаслідок вторгнення в Україну

Росія вперше офіційно прозвітувала про втрати внаслідок вторгнення в Україну.
Про це ввечері в середу, 2 березня, інформує ТАСС із посиланням на міноборони Російської Федерації.
Офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков сказав, що “серед російських військовослужбовців, які беруть участь у “спеціальній військовій операції”, є втрати – 498 загинули, 1597 – отримали поранення”.
Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 березня повідомив, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули щонайменше 5 840 (загиблих і поранених).
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