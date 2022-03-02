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Генерал Марченко ловить ГРУшників у Миколаєві й пояснює реальні втрати армії РФ. Росіяни від нервів курять

02/03/2022 19:30

Бойовий генерал Дмитро Марченко в Миколаєві продовжує операцію зі звільнення міста й зачистки його від російських військових.

Під час одного із затримань в середу, 2 березня, український генерал пояснював російському військовому про реальні масштаби втрат армії РФ від вторгнення на Україну.

Як відомо, нині в центрі Миколаєва “кіборг” і офіцер “Альфи” СБУ Роман Костенко разом із Марченком затримав військовослужбовців Головного розвідувального управління ЗС РФ.

Як випливає з розмови, військовим РФ сказали, що приблизні втрати армії держави-агресора – 100 осіб.

Коли українські військові назвали їм реальні числа – вони глибоко затягнулися цигаркою.

“Сім днів війни – сім тисяч людей. І це вбитими. Пораненими – х*й його знає. Ті, хто безвісти зникли – теж: х*й його знає. Хто їх перерахує? Ви про це думаєте?.. А ви крилатими ракетами по мирним містам… Зайдіть в інтернет і подивіться, що ви наробили. Жінки народжують у підвалах”, – говорить за кадром український військовий.

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