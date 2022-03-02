“Кіборг” Костенко впіймав у Миколаєві російських спецпризначенців із ГРУ

Народний депутат України, офіцер “Альфи” СБУ і захисник Донецького аеропорту Роман Костенко взяв участь у затриманні російських спецпризначенців у центрі Миколаєва.
Про це він сам повідомив вдень у середу, 2 березня.
Він також показав відео, як спілкувався з одним із російських “спеців”:
Він, зокрема, розповів, що служить у 10-й окремій бригаді спеціального призначення ГРУ в/ч 51532, базується в Молькино Краснодарського краю. В складі цієї бригади кілька окремих загонів, 85-й, 95-й, 104-й та 551-й. На запитання, чи розумів, що заходив воювати на чужу територію, що це вторгнення до іншої незалежної держави, відповідає плутано. Мовляв, не знав.
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