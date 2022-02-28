ЄС надасть Україні бойові літаки, – Боррель

Держави Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для ведення війни проти російських загарбників.
Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів, поінформувала “Європейська правда” ввечері у неділю, 27 лютого.
“Ми збираємося поставити бойову зброю, ми збираємося надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не тільки про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни”, – сказав Боррель.
За його словами, Україна просила винищувачі, і деякі країни-члени мають їх.
“Міністр Кулеба просив нас про винищувачі, які би могла використати українська армія, деякі країни мають такі літаки”, – сказав Боррель.
Говорячи про шляхи доставки зброї, він зазначив, що Україна має кордони із кількома членами ЄС, і західні кордони досі відкриті.
Боррель також повідомив, що в ЄС згодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.
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