Росіяни захопили Чорнобильську АЕС

Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію, розташовану в Київській області.
Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, інформує “Українська правда” о 19:16 у четвер, 24 лютого.
“Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об’єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий”, – йдеться в повідомленні.
За його словами, після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямі “неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці”.
В офісі президента вважають, що це “одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні”, адже російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або “скористаються пошкодженнями, отриманими об’єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об’єкти”.
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