Уряд затвердив проєкт указу президента про річну національну програму Україна-НАТО

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента України “Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна—НАТО на 2022 рік“.

Про це в середу інформує Урядовий портал.

“Сьогодні ми ухвалили важливий документ – проєкт РНП на 2022 рік. Визнання Росією псевдо об’єднань територій українського Донбасу – це чергове грубе порушення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. У цій новій реальності виконання РНП, яка за структурою і змістом подібна до Плану дій щодо членства в НАТО, є одним з елементів забезпечення безпеки для наших громадян. Це продовження реалізації реформ, які роблять нас сумісними військово та політично з державами-членами НАТО. А найголовніше – сильними та стійкими. Курс євроатлантичної інтеграції України залишається незмінним“, – прокоментувала віцепрем’єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

РНП-2022, зокрема, зосереджується на:

активізації реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією, посилення верховенства права, демократичного цивільного контролю над сектором безпеки й оборони;

забезпеченні взаємосумісності інститутів безпеки й оборони України та Альянсу;

індивідуальному та/або спільному з НАТО внеску України в безпеку Чорноморського регіону;

адаптації сектору безпеки й оборони України до норм і принципів НАТО, зокрема створення національної системи стійкості та реформування оборонної промисловості;

поглибленні взаємодії з НАТО в межах статусу партнера з розширеними можливостями, який Україна отримала у 2020 році;

гармонізації українського законодавства із законодавством держав – членів НАТО у сфері безпеки й оборони;

забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків сектору безпеки й оборони України;

підвищенні рівня професійної компетентності держслужбовців, що працюють на реалізацію Україною євроатлантичного курсу.

В уряді заявляють, що РНП-2022, як і попередня РНП-2021, – “людиноцентрична: основна увага державної політики євроатлантичної інтеграції спрямована на забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб’єктa національної безпеки”.

Документ розроблено з урахуванням сучасної світової методології “Управління, орієнтоване на результат”, яку використовують держави-члени НАТО та багато міжнародних організацій при розробці документів стратегічного характеру.

Проект РНП-2022 буде передано на розгляд президентові України з метою подальшого затвердження.

Довідково

Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2022 рік – це ключовий інструмент досягнення Україною критеріїв членства в НАТО. Структура РНП відповідає структурі Плану дій щодо членства в НАТО, де перелічені стратегічні цілі, зміст, завдання та заходи за напрямами: політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, питання ресурсів, питання безпеки, правові питання.

Водночас громадськими активістами була створена Рада громадського нагляду (РГН) за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО є широкою громадською ініціативою, створеною суспільством для сприяння більш ефективному та прозорому виконанню Річних національних програм. До Ради увійшли експерти, науковці та лідери суспільної думки.

Рада залучила провідних експертів для оцінки ефективності виконання РНП і прийшла до висновків, які були покладені в основу звернення громадянського суспільства та експертного середовища до президента.

Вони заявляли, що головною перешкодою на шляху країни до НАТО є, окрім негативної позиції окремих країн-членів, відсутність прогресу в проведенні необхідних реформ.

Активісти визначали шість пріоритетних кроків, “необхідних для рішучого просування по євроатлантичному шляху”: судова реформа, розблокування роботи антикорупційних органів, реформа СБУ, реформа оборонних закупівель та припинення розкрадання армії, забезпечення справжньої енергетичної незалежності, справжня боротьба з олігархами через реформу антимонопольного законодавства.

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