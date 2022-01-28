Громадські діячі звернулися до президента з приводу реформ у програмі Україна-НАТО

Громадські діячі та експерти, залучені до Ради громадського нагляду за виконанням програми “Україна-НАТО”, виступили зі зверненням до президента України та закликали до “пріоритетних кроків, необхідних для рішучого просування по євроатлантичному шляху”.

Текст звернення оприлюднили в п’ятницю, 28 січня.

“Над Україною нависла смертельна небезпека з боку російського агресора: 100-тисячна армія Російської Федерації посилює ультиматум Кремля до країн Заходу й України. Відповіддю НАТО було рішуче “Ні!” і підтвердження можливих євроатлантичних перспектив України.

Водночас очільники Альянсу навіть у цей загрозливий час звертають увагу, що Україна ще не готова до отримання Плану дій щодо членства. При цьому Брюссельський саміт НАТО у червні 2021 року чітко визначив формулу, згідно з якою Україна у майбутньому може стати членом Альянсу. Ключовий елемент цієї формули – здійснення рішучих реформ, передбачених Річною національною програмою під егідою комісії Україна-НАТО.

Головною перешкодою на шляху країни до НАТО є, окрім негативної позиції окремих країн-членів, відсутність прогресу в проведенні необхідних реформ. При цьому забезпечення євроатлантичного вибору України – це не питання внутрішньополітичної дискусії, а питання виживання нашої країни”, – зазначили в РГН.

У відозві визначено шість пріоритетних кроків, “необхідних для рішучого просування по євроатлантичному шляху”: судова реформа, розблокування роботи антикорупційних органів, реформа СБУ, реформа оборонних закупівель та припинення розкрадання армії, забезпечення справжньої енергетичної незалежності, справжня боротьба з олігархами через реформу антимонопольного законодавства.

На думку підписантів звернення, саботаж “натовських” реформ означатиме допомогу агресору.

Вони вимагають, щоб президент Володимир Зеленський негайно вніс визначені пропозиції до Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2022 рік та всіляко сприяв їх виконанню.

Серед підписантів звернення – Сергій Квіт, Ігор Козак, Михайло Гончар, Йосиф Зісельс, Володимир Огризко, Юрій Бутусов, Антон Сененко, Юлія Кузьменко, Олексій Гарань, Ігор Коліушко, Стефан Романів, Агія Загребельська, Михайло Басараб, Артур Переверзєв, Олена Галушка, Михайло Жернаков, Андрій Левус, Юрій Гончаренко, Владислав Василь, Андрій Юсов, Валентин Краснопьоров, Ганна Гопко, Ашот Топчян, Ілля Кононов, Сергій Репік та Андрій Щербак.

Довідка

Рада громадського нагляду (РГН) за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО є широкою громадською ініціативою, створеною суспільством для сприяння більш ефективному та прозорому виконанню Річних національних програм. До Ради увійшли експерти, науковці та лідери суспільної думки.

Рада залучила провідних експертів для оцінки ефективності виконання РНП і прийшла до висновків, які були покладені в основу звернення громадянського суспільства та експертного середовища до президента.

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