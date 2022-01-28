СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3980610 +34408
Летальні випадки:
99882 +144
Одужали:
3608094 +6142
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17848132 (+91934). Оновлено: 08:15 28.01.2022
Home / Україна / Політика / Громадські діячі звернулися до президента з приводу реформ у програмі Україна-НАТО

Громадські діячі звернулися до президента з приводу реформ у програмі Україна-НАТО

28/01/2022 20:22

Громадські діячі та експерти, залучені до Ради громадського нагляду за виконанням програми “Україна-НАТО”, виступили зі зверненням до президента України та закликали до “пріоритетних кроків, необхідних для рішучого просування по євроатлантичному шляху”.

Текст звернення оприлюднили в п’ятницю, 28 січня.

“Над Україною нависла смертельна небезпека з боку російського агресора: 100-тисячна армія Російської Федерації посилює ультиматум Кремля до країн Заходу й України. Відповіддю НАТО було рішуче “Ні!” і підтвердження можливих євроатлантичних перспектив України.

Водночас очільники Альянсу навіть у цей загрозливий час звертають увагу, що Україна ще не готова до отримання Плану дій щодо членства. При цьому Брюссельський саміт НАТО у червні 2021 року чітко визначив формулу, згідно з якою Україна у майбутньому може стати членом Альянсу. Ключовий елемент цієї формули – здійснення рішучих реформ, передбачених Річною національною програмою під егідою комісії Україна-НАТО.
Головною перешкодою на шляху країни до НАТО є, окрім негативної позиції окремих країн-членів, відсутність прогресу в проведенні необхідних реформ. При цьому забезпечення євроатлантичного вибору України – це не питання внутрішньополітичної дискусії, а питання виживання нашої країни”, – зазначили в РГН.

У відозві визначено шість пріоритетних кроків, “необхідних для рішучого просування по євроатлантичному шляху”: судова реформа, розблокування роботи антикорупційних органів, реформа СБУ, реформа оборонних закупівель та припинення розкрадання армії, забезпечення справжньої енергетичної незалежності, справжня боротьба з олігархами через реформу антимонопольного законодавства.

На думку підписантів звернення, саботаж “натовських” реформ означатиме допомогу агресору.

Вони вимагають, щоб президент Володимир Зеленський негайно вніс визначені пропозиції до Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2022 рік та всіляко сприяв їх виконанню.

Серед підписантів звернення – Сергій Квіт, Ігор Козак, Михайло Гончар, Йосиф Зісельс, Володимир Огризко, Юрій Бутусов, Антон Сененко, Юлія Кузьменко, Олексій Гарань, Ігор Коліушко, Стефан Романів, Агія Загребельська, Михайло Басараб, Артур Переверзєв, Олена Галушка, Михайло Жернаков, Андрій Левус, Юрій Гончаренко, Владислав Василь, Андрій Юсов, Валентин Краснопьоров, Ганна Гопко, Ашот Топчян, Ілля Кононов, Сергій Репік та Андрій Щербак.

Довідка

Рада громадського нагляду (РГН) за виконанням Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО є широкою громадською ініціативою, створеною суспільством для сприяння більш ефективному та прозорому виконанню Річних національних програм. До Ради увійшли експерти, науковці та лідери суспільної думки.
Рада залучила провідних експертів для оцінки ефективності виконання РНП і прийшла до висновків, які були покладені в основу звернення громадянського суспільства та експертного середовища до президента.

Читайте також:
Річна національна програма “Україна-НАТО” на 2022 рік: пропозиції громадськості й експертів

Унікальних переглядів: 74
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Родичі загиблих в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом готують мільйонні позови до держави

Родичі військовослужбовців, які загинули під час аварії літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області у 2020 році, мають намір подати позови щодо компенсації моральної шкоди. Про плани родичів повідомив “Суспільному”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse