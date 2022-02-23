Британія направить Україні новий пакет військової допомоги

Борис Джонсон. Фото: vox.com

Велика Британія незабаром направить Україні новий пакет військової допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у виступі в парламенті в середу, 23 лютого, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги”, – сказав він.

Джонсон зазначив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння і засоби нелетальної дії.

У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.

Нагадаємо, 8 та 9 лютого партнери з Великої Британії доправили в Україну літаками чергові вантажі з військово-технічною допомогою – цього разу йшлося про військове майно та спорядження для потреб Сил територіальної оборони України ЗС України.

Перед тим Лондон надіслав в Україну значну кількість летального озброєння, зокрема протитанкові комплекси NLAW.