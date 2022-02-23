Британія направить Україні новий пакет військової допомоги

Велика Британія незабаром направить Україні новий пакет військової допомоги.
Про це заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у виступі в парламенті в середу, 23 лютого, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги”, – сказав він.
Джонсон зазначив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння і засоби нелетальної дії.
У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.
Нагадаємо, 8 та 9 лютого партнери з Великої Британії доправили в Україну літаками чергові вантажі з військово-технічною допомогою – цього разу йшлося про військове майно та спорядження для потреб Сил територіальної оборони України ЗС України.
Перед тим Лондон надіслав в Україну значну кількість летального озброєння, зокрема протитанкові комплекси NLAW.
17 лютого Україна, Велика Британія і Польща утворили тристоронній формат співробітництва.
Глава МЗС Ліз Трасс заявляла, що Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів.
22 лютого, після визнання Росією “незалежності” ОРДЛО та введення військ, Борис Джонсон заявив, що Британія негайно запровадить санкції проти РФ. І додасть ще в разі вторгнення, яке очікується.
Читайте також:
Від кельтів до NLAWів: 12 історичних точок, що поєднують Україну та Британію
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!