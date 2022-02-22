Британія негайно запровадить санкції проти РФ. І додасть ще в разі вторгнення, яке очікується, – Джонсон

Борис Джонсон. Фото Олександра Приходька / Новинарня

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його держава негайно запровадить санкції проти Росії, яка “повністю порушила міжнародне право”, визнавши “ДНР/ЛНР” та офіційно ввівши туди війська.

Про це він сказав після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Sky News.

Джонсон заявив, що санкції будуть спрямовані на російські економічні інтереси “настільки сильно, наскільки ми можемо”, і вразять “економічні інтереси, які підтримують російську військову машину”.

Детально про санкції він розповість під час виступу в Британському парламенті о 14:30 за Києвом.

Борис Джонсон також припустив, що у разі повномасштабного вторгнення можуть бути застосовані додаткові заходи.

“Санкції дуже сильно вдарять по Росії, і в разі вторгнення ми збираємося зробити багато іншого. Не сумнівайтеся, що якщо російським компаніям не дозволять залучати капітал на фінансових ринках Великої Британії, якщо ми розкриємо фасад російської власності, майна, це почне шкодити”, – сказав глава уряду.

Джонсон у цьому виступі також висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Виступаючи після засідання, Джонсон попередив про “нову ірраціональну поведінку Росії”.

“Боюсь, все свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою”, – сказав глава уряду Сполученого Королівства.

Прем’єр заявив, що Британія працюватиме над тим, щоб “Путін зазнав невдачі”, якщо він вчинить повномасштабне вторгнення до Києва, “що він, здається, пропонує зробити”.

“Він вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде врозріз з усім, за що ми боролися наприкінці холодної війни, це йде врозріз зі сподіваннями українського народу. Найскладніше зараз для Путіна у проведенні цієї війни – він зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну”, – сказав Джонсон.

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