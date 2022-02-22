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“Путіне, падлюко, і не мрій”: на Донеччині відбулися акції проти визнання Росією “Л/ДНР”. ВІДЕО

22/02/2022 16:34

У Краматорську та Маріуполі Донецької області відбулася акція проти визнання Російською Федерацією так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Про це у вівторок, 22 лютого, інформує “Еспресо”.

“Пізно ввечері 21 лютого, одразу після заяви російського президента Володимира Путіна, на головну площу Краматорська вийшло близько двох десятків людей, щоби висловити свою позицію щодо визнання псевдореспублік”, – йдеться в повідомленні.

Вони з українськими прапорами та у вишиванках скандували проукраїнські гасла, співали пісні, вигукували кричалки про президента РФ Путіна та виконали державний гімн.

У Маріуполі, окрім національної символіки, активісти принесли із собою плакати з написом: “Маріуполь – це Україна”.

“Що я хочу сказати тобі, нешанований Путіне, тут тобі не “ДНР”. І ти, падлюко, і не мрій. Нехай пам’ятає кремлівська тварина: Донеччина – це Україна! Луганщина – це Україна! Крим – це Україна”, – заявили учасники акції.

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У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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Україна

“Путіне, падлюко, і не мрій”: на Донеччині відбулися акції проти визнання Росією “Л/ДНР”. ВІДЕО

У Краматорську та Маріуполі Донецької області відбулася акція проти визнання Російською Федерацією так званих “ДНР” та “ЛНР”. Про це у вівторок, 22 лютого, інформує “Еспресо”. “Пізно ввечері 21 лютого,...

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