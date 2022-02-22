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“Путін – це реінкарнація Гітлера”: футболіст Зозуля закликав увесь світ об’єднатися у боротьбі проти РФ

22/02/2022 16:12

Український футболіст, гравець іспанського клубу “Фуенлабрада”, Роман Зозуля закликав увесь світ об’єднатися у боротьбі з режимом Володимира Путіна.

Як передає “Новинарня“, про це він заявив у вівторок, 22 лютого, у фейсбуці.

Зозуля переконаний: Путін не розуміє, що своїми діями та висловлюваннями лише загартовує і згуртовує українську націю.

“Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї (йдеться про Леніна, – “Н”), але для нас він був, є і буде катом, як і його наступники. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну”, – написав Зозуля.

На його переконання,

українці та росіяни ніколи не були братніми народами.

“Ми ніколи не були братніми народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів “великої і могутньої”. В різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, саджати і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію та прагнути незалежності. І що більше вони стискали свій зашморг, то сильніше ми з нього виривалися”, – наголосив Зозуля.

Він зазначив, що у нас ніколи не було стокгольмського синдрому, а було тотальне несприйняття насилля і контролю.

“У новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість – це зомбована пропагандою біомаса. Але це їхній вибір – жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі”, – вважає Зозуля.

Він переконаний, що ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати.

“Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо. На 9-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів…

Тому світ має усвідомити і іншу істину, що Путін – це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України”, – попередив Зозуля.

Він констатував, що зараз як ніколи важливо, щоби світ об’єднався і запровадив економічні санкції.

“А з фізичним опором, впевнений, наші Збройні сили справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівського зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!”, – підсумував Зозуля.

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