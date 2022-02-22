“Пуй тобі, а не Маріуполь”: приазовське місто вийшло на мітинг проти агресії РФ. ФОТО

На Театральній площі Маріуполя ввечері 22 лютого сотні мешканців міста зібралися на акцію “Маріуполь – це Україна”.

Про це повідомляє “Східний варіант”.

Присутні вигукували: “Слава Україні!”, “Україна – понад усе!”, “Слава нації!”, а машини, які проїжджали повз, сигналили на знак підтримки.

Фотогалерея:

На плакатах можна було побачити написи “Росія – країна агресор!”, “Пуй тобі, а не Маріуполь”, “Потворо, горіти тобі в пеклі”, “Батько наш Бандера, Україна мати” та ін.

Один із юнаків тримав плакат із написом: “Загадаю о 22:22 22.02.2022, щоб то падло здохло”, маючи на увазі Володимира Путіна.

Кожен присутній міг висловитись у мікрофон. Промовці казали слова підтримки на адресу міста і країни на тлі загрози російського вторгнення.

Мітингувальники нагадали, що цей захід можливий завдяки Збройним силам України, які боронять Донбас.

До акції приєднався відомий український рок-співак, лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк. Під час мітингу він сказав: “Дякую за те, що ви є, і які ви щирі люди. І ще раз – що ми не боїмося, що ми в себе вдома, і ніхто нас звідси не вижене. Хоча хай спробують… Слава Україні!”

Активісти, що зібралися на майдані, запалили сині й жовті фаєри заспівали український гімн.

Нагадаємо, 21 лютого російський президент Володимир Путін визнав незалежність угруповань “Л/ДНР” та указами схвалив введення російських військ на окупований Донбас. Одразу після цього мешканці Донецька зафіксували рух великої колони бронетехніки через Донецьк до лінії розмежування.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей та заявив про свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

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