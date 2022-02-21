СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4734333 +13562
Летальні випадки:
104645 +127
Одужали:
3952363 +13904
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19390438 (+17065). Оновлено: 08:15 21.02.2022
Home / Україна / Межа закону / На Луганщині місцевій ексдепутатці повідомили про підозру за “референдум” 2014-го

На Луганщині місцевій ексдепутатці повідомили про підозру за “референдум” 2014-го

21/02/2022 11:49

Правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області.

Про це в понеділок, 21 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, у травні 2014 року громадянка, зрадивши присязі, вже як “секретар виборчої комісії” організувала та провела фейковий “референдум” про “державну самостійність “ЛНР” у Золотому.

Зазначається, що зараз зловмисниця перебуває на підконтрольній українській владі території. Їй вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У 2021 році у Луганській області, за матеріалами СБУ, за ст. 110 Кримінального кодексу судові вироки отримали три депутати місцевих рад.
Вони, як і їхня “колега” із Золотого, брали участь в організації та проведенні антидержавного фейкового “референдуму” 2014 року.

Читайте також:
На Луганщині СБУ викрила священника РПЦвУ, що підтримував “русскую весну”

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Луганщині місцевій ексдепутатці повідомили про підозру за “референдум” 2014-го

Правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області. Про це в понеділок, 21 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse