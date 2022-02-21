На Луганщині місцевій ексдепутатці повідомили про підозру за “референдум” 2014-го

Правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області.
Про це в понеділок, 21 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.
За даними слідства, у травні 2014 року громадянка, зрадивши присязі, вже як “секретар виборчої комісії” організувала та провела фейковий “референдум” про “державну самостійність “ЛНР” у Золотому.
Зазначається, що зараз зловмисниця перебуває на підконтрольній українській владі території. Їй вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
У 2021 році у Луганській області, за матеріалами СБУ, за ст. 110 Кримінального кодексу судові вироки отримали три депутати місцевих рад.
Вони, як і їхня “колега” із Золотого, брали участь в організації та проведенні антидержавного фейкового “референдуму” 2014 року.
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