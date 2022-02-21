Ще низка авіакомпаній з ФРН, Австрії і Швейцарії призупинили рейси в Україну

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss International Air Lines, які входять у групу Lufthansa, оголосили про скасування більшості рейсів в Україну через “напруженість у регіоні”.
Про це повідомляє профільний сайт avianews.com, а також інформагенція Reuters із посиланням на представника SAS.
Так, скандинавська авіакомпанія SAS (SAS.ST) скасувала щотижневий рейс Осло-Київ у вівторок, 22 лютого, через ситуацію з безпекою.
Авіакомпанія не літатиме у повітряному просторі України до 27 лютого, а рішення про те, чи відбудеться за графіком рейс 1 березня, буде ухвалено пізніше, додав представник SAS.
Austrian Airlines літає з Відня у Київ, Одесу та Львів. У пресслужбі авіакомпанії повідомили, що зупиняють рейси на Київ та Одесу до кінця лютого.
Рейси Відень-Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі.
Swiss, яка має єдиний рейс в Україну – Київ-Цюрих, призупинить його попередньо з 21 по 28 лютого. У пресслужбі авіакомпанії також наголосили, що відмовилися й від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.
Пасажирам, які мали летіти скасованими рейсами, повернуть повну вартість авіаквитків.
Як писала “Новинарня“, німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування рейсів до Києва з 21 до 28 лютого.
При цьому представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв, який вимагав від “Люфтганзи” пояснень, отримав відповідь, що рейси скасовано через ситуацію з коронавірусом.
“Через актуальну ситуацію з коронавірусом ми повинні були внести зміни до наших графіків польотів, що безпосередньо вплинуло на ваше бронювання”, – йшлося у повідомленні, яке отримали від компанії пасажири.
За подальшою інформацією в авіакомпанії порадили телефонувати на гарячий номер у Росії, зазначив Макеєв.
“Операторка колцентру на питання про причини скасування рейсу відповіла, як мені здалося, або щиро, або чітко за інструкцією: “Нам ничего не говорят”.
Так відповідальний бізнес не робить. Клієнти мають знати реальні причини. І тримати клієнтів за дурнів – це серйозна загроза іміджу“, – написав Макеєв на своїй сторінці у фейсбуці.
Також стало відомо про інцидент, коли літак Lufthansa не вилетів із Франкфурта у Львів через острах екіпажу потрапити у воєнні дії.
Як писала “Новинарня“, раніше польоти в Україну призупинила нідерландська авіакомпанія KLM.
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