Екіпаж Lufthansa відмовився летіти в Україну: злякався війни

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Літак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів із Франкфурта в Україну через страх екіпажу перед можливим розвитком війни.

Про це повідомив німецький таблоїд Bild, пише “Європейська правда”,

При цьому йдеться про рейс до Львова, куди в останні дні посольства деяких західних держав і НАТО перемістили працювати з Києва своїй персонал, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Рейс LH 1538 мав вилетіти за маршрутом Франкфурт-Львів о 9-й ранку у п’ятницю, 18 лютого, з 38 пасажирами на борту. Проте екіпаж відмовився злітати через напруженість довкола України.

В авіакомпанії на прохання журналістів про коментар зазначили, що “нікого не змушують туди літати”.

У Львові той самий літак мав опівдні забрати назад до Німеччини 62 пасажирів, але їм довелося чекати на інші рейси.

Напередодні стало відомо, що Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва з 21 до 28 лютого. Численні пасажири отримали повідомлення про скасування рейсів.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

Водночас у Мінінфраструктури повідомили, що рейси “Люфтганзи” у Львів та звідти виконуватимуться у звичному режимі.

Як писала “Новинарня“, раніше польоти в Україну призупинила нідерландська авіакомпанія KLM, а компанія British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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