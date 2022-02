“Люфтганза” скасувала рейси до Києва

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування всіх рейсів до Києва та з Києва з 21 до 28 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, пише “Європейська правда“.

“Lufthansa постійно стежить за ситуацією й ухвалить рішення про подальші рейси пізніше”, – йдеться в заяві авіакомпанії.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру “Люфтганзи” або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Численні пасажири, включно з журналістом “Європравди”, отримали повідомлення про скасування рейсів.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв заявив, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

As your customer and Ukraine’s official I expect @lufthansa to explain to the passengers the reasons. It would be great to find in your explanations words “Russian threats to invade Ukraine”. Would you also cut your flights to Moscow? pic.twitter.com/oxWMIal7E4

— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) February 19, 2022