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“Люфтганза” скасувала рейси до Києва

19/02/2022 16:21

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування всіх рейсів до Києва та з Києва з 21 до 28 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, пише “Європейська правда“.

“Lufthansa постійно стежить за ситуацією й ухвалить рішення про подальші рейси пізніше”, – йдеться в заяві авіакомпанії.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру “Люфтганзи” або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Численні пасажири, включно з журналістом “Європравди”, отримали повідомлення про скасування рейсів.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв заявив, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

“Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова “російські загрози вторгнення в Україну”. Ви також скоротите рейси до Москви?” – написав Макеєв у твітері.

Як писала “Новинарня“, раніше польоти в Україну призупинила нідерландська авіакомпанія KLM, а компанія British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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Україна

“Люфтганза” скасувала рейси до Києва

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування всіх рейсів до Києва та з Києва з 21 до 28 лютого. Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, пише “Європейська правда“. “Lufthansa постійно...

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