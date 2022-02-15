Португальський “Спортінг” відмовився летіти в Київ на матч U-19: варіанти проведення гри

ФК "Спортінг" U-19

Португальський футбольний клуб “Спортінг” відмовився летіти до Києва на поєдинок 1/8 фіналу юнацької ліги УЄФА із київським “Динамо”.

Про це у вівторок, 15 лютого, інформує сайт 1927.kiev.ua.

Зазначається, що цей матч має відбутися 1 чи 2 березня.

“Однак португальці вирішили скористатися ситуацією в Україні, щоби позбавити “біло-синіх” фактору домашнього поля. Представники “Спортінга” у зверненні до УЄФА заявили, що не полетять на поєдинок до української столиці. Португальці посилаються на рекомендації МЗС та свого посольства в Україні. До звернення “Спортінга” додали відповідні листи від цих органів”, – йдеться в повідомленні.

Натомість “Динамо” наполягає на проведенні матчу у Києві, інший варіант – Львів.

УЄФА оголосить рішення щодо місця проведення матчу 16 лютого. Серед найімовірніших варіантів – проведення поєдинку на нейтральному полі (розглядаються Кіпр та Туреччина).

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