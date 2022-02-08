УЄФА проведе розслідування через пісню “Путін – х***ло” на матчі Україна – Росія

Фото: пресслужба УАФ

УЄФА призначив інспектора з етики та дисципліни для проведення розслідування поведінки фанатів на матчі Україна – Російська Федерація у півфіналі Євро-2022 з футзалу.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресслужба УЄФА.

В УЄФА відреагували на звернення Російського футбольного союзу, які вимагали відкрити дисциплінарне розслідування “за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України”.

Протягом півфінального матчу Україна – Росія на Євро-2022 з футзалу наші вболівальники співали культові фанатські пісні, зокрема “Путін – х***ло”, “Хто не скаче – той москаль”, а також “Бий москаля”.

Телеканал “Матч ТВ”, який транслював зустріч у Росії, після першого тайму включив інший інтершум, щоб заглушити наших фанатів, зазначає “Еспресо”.

Диктор на арені в нідерландському Амстердамі, де відбувався матч, звертався до наших фанатів припинити “пісні неспортивного характеру”.

4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

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