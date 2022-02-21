На домени .ua можуть здійснити кібератаки, – Держспецзв’язку

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджає про можливі кібератаки 22 лютого.

Про це в понеділок, 21 лютого, інформує пресслужба Держспецзв’язку.

“Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA на своєму сайті опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua. Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого”, – ідеться в повідомленні.

У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем Держспецзв’язку просить інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Як інформувала “Новинарня“, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Держказначейства і ще десятків державних органів України, портал держпослуг “Дія” тощо зазнали масштабної хакерської атаки.

На багатьох сайтах зловмисники розмістили послання українською, російською і польською мовами нібито від імені поляків (зі згадками про Волинь, ОУН-УПА тощо). Крім повідомлень про нібито викрадення персональних даних українців, у завантаженому зображенні містилося залякування – “бійтеся і чекайте гіршого”.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 із яких зазнали несанкціонованого втручання.

За висновком СБУ, зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки.

Сайти деяких міністерств не працювали і 15 січня.

Експерти називають кібератаку частиною російської гібридної агресії та внутрішньої дестабілізації України перед можливим військовим наступом.

У зв’язку з цією подією Євросоюз заявив, що скличе засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів для недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

Через місяць – 15 лютого – і Україні відбулася потужна DDoS-атака на сайти Міністерства оборони, Збройних сил України, а також сервіси “Приватбанку” й “Ощадбанку”.

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