Через кібератаку в Україні ЄС скликає безпековий комітет

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За наслідками кібернетичної атаки проти урядових установ України, що сталася в ніч на 14 січня, Євросоюз скличе засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів для обговорення цієї ситуації і недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

Про це в п’ятницю, 14 січня, у французькому місті Брест під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє “Укрінформ”.

Повний запис цього заходу оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

“На жаль, я маю сказати, що цього ранку ми прокинулися із новинами про ще одну атаку проти України. Цього разу це була кібернетична атака на урядові веб-сайти. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України та спрямовані на подальшу ескалацію вже й без того напруженої ситуації”, – сказав Високий представник ЄС.

Він повідомив, що ЄС швидко відреагував на цю кібератаку та перебуває в постійному контакті з українськими структурами, завдяки чому вже вдалося частково відновити роботу урядових сайтів.

“Ми готові надати (Україні – ред.) подальшу пряму допомогу, якщо надійде такий запит. Я скликаю надзвичайну зустріч наших послів у форматі Політичного й безпекового комітету, щоб провести аналіз цієї ситуації та зважити будь-які заходи з підтримки”, – повідомив Жозеп Боррель.

Відповідаючи на уточнююче запитання преси щодо ініціаторів кібернетичної атаки проти України, Високий представник ЄС зауважив, що у сучасних умовах виявлення джерела атаки є можливим, але потребує часу. Тож він утримався від коментарів щодо першопричини кібернетичного нападу, хоча зауважив, що на цьому етапі можна робити різні припущення, хто саме за ним стоїть.

“Разом із міністрами ми погодилися, що маємо ще раз підтвердити нашу одноголосну підтримку України, а також наші зобов’язання щодо дотримання її суверенітету та територіальної цілісності. Ми готові надіслати місію, щоб підтримати їх (українців – ред.), та допомогти у протидії кібернетичним атакам, якщо це є необхідним”, – сказав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ і низки інших державних органів України, портал держпослуг “Дія” зазнали масштабної хакерської атаки.

На сторінці МЗС зловмисники розмістили повідомлення українською, російською і польською мовами. У ньому були погрози українцям та згадки про історію, зокрема про ОУН-УПА.

У відомствах, що зазнали атаки, закликали громадян користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

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