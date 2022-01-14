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“Слабке місце – комерційна компанія”. СБУ визначила спосіб кібератаки на сайти держвлади

14/01/2022 21:00

СБУ разом з Держспецзв’язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Про це у п’ятницю, 14 січня, повідомив пресцентр спецслужби.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Зазначається, що контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

“Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки. Впродовж вихідних фахівці продовжать роботи з розслідування з метою встановлення його замовників і подальшої офіційної атрибуції. Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ. Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ і низки інших державних органів України, портал держпослуг “Дія” зазнали масштабної хакерської атаки.
На сторінці МЗС зловмисники розмістили повідомлення українською, російською і польською мовами. У ньому були погрози українцям та згадки про історію, зокрема про ОУН-УПА.

У відомствах, що зазнали атаки, закликали громадян користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

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Україна

“Слабке місце – комерційна компанія”. СБУ визначила спосіб кібератаки на сайти держвлади

СБУ разом з Держспецзв’язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року. Про це у п’ятницю,...

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