Зловмисники поклали сайти МОУ, ЗСУ, Приват24 та додатки Ощадбанку

В Україні відбувається потужна DDoS-атака на сайти Міністерства оборони, Збройних сил України, а також сервіси Приватбанку й Ощадбанку.

Як передає “Новинарня“, при спробі звернення до сайту МОУ ресурс не вантажиться, натомість в інтернет-браузері з’являється повідомлення: “Немає зв’язку із сайтом. Хост www.mil.gov.ua довго не відповідає”.

Так само поводиться сайт ЗСУ.

Масована DDоS-атака триває ввечері у вівторок, 15 лютого.

Так само не працює сервіс Приват24, в найбільшого банку України існують проблеми з платежами. Крім того, не працюють додатки Ощадбанку.

У Приватбанку повідомили, що жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатку Приват24, який тимчасово припинив роботу. Решта фінансових операцій здійснюються у нормальному режимі.

Як відомо, масова хакерська атака на сайти українських держустанов відбувалася 14-17 січня 2022 року. Тоді секретар РНБО та представники СБУ заявили, що за атакою стоїть Росія.

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