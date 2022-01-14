За кібератакою на держсайти України стоїть Москва, – Данілов

Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що за кібератакою проти України, яка сталася вночі 14 січня, стоїть Росія.

Таку думку він висловив у коментарі “Голосу Америки”.

“У нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі”, – повідомив Данілов

Секретар РНБО також зазначив, що зараз триває розслідування атаки хакерів і, на його думку, організатори нападу не досягли поставленого завдання.

“Вони хочуть, щоби певні процеси припинили існування, тому що ті інституції, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління”, — пояснив Данілов.

Нагадаємо, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ і низки інших державних органів України, портал держпослуг “Дія” зазнали масштабної хакерської атаки.

На сторінці МЗС зловмисники розмістили повідомлення українською, російською і польською мовами. У ньому були погрози українцям та згадки про історію, зокрема про ОУН-УПА.

У відомствах, що зазнали атаки, закликали громадян користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

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