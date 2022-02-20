Прапор на всі Потьомкінські: Марш єдності пройшов в Одесі

Прапор України на Потьомкінських сходах в Одесі під час Маршу єдності 20 лютого 2022. Фото: "Думська"

Близько двох тисяч одеситів взяли участь у Марші єдності. Таким чином патріотичні громадяни продемонстрували свою згуртованість на тлі російської загрози та готовність захищати місто й країну від будь-яких загроз.

У неділю, 20 лютого, колона під синьо-жовтими прапорами пройшла від Соборної площі до Потьомкінських сходів, повідомляє “Радіо Свобода”.

На завершення акції учасники розгорнули більш як стометровий прапор України на сходах.

Колона йшла центром міста по Дерибасівській та Приморському бульвару, вигукуючи “Слава Україні”, “Слава Героям Небесної сотні” та інші гасла.

Активну участь в марші взяла білоруська громада Одеси – група білорусів пронесла свій національний прапор та заявила про підтримку України за умов можливого великомасштабного вторгнення.

Також у колоні пройшли військові курсанти, учасники АТО, військові капелани, переселенці та інші.

Поліція нарахувала близько двох тисяч учасників маршу.

“Політичні та інші організації вийшли та об’єднались, щоб продемонструвати що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і “Національний корпус”, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо”, – заявила Наталя Михайленко, одна з організаторок акції.

Нагадаємо, раніше подібні акції пройшли в Харкові, Києві, Львові та ін.

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