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“Харків – це Україна”: марш єдності, попри заборону, зібрав 5 тисяч учасників. ФОТО, ВІДЕО

05/02/2022 17:58

У центрі Харкова відбувся Марш єдності під гаслом “Харків – це Україна”, ініційований “Штабом оборони Харківщини” та кількома десятками громадських організацій на тлі загрози російського вторгнення. Незважаючи на спроби влади заборонити маніфестацію, вона зібрала понад 5 тисяч учасників.

Про це в суботу, 5 лютого, повідомляє “Укрінформ”.

Мета акції – засвідчити готовність Харкова до опору можливому російському вторгненню.

Демонстранти під синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами пройшли вулицею Сумською від площі Конституції до площі Свободи, де влаштували віче.

“Хочу подякувати кожному з вас… Ми зібралися і показали, що Харків – це Україна. Ми показали це всьому світу. Нас хочуть заспокоїти, хочуть, щоб ми сиділи вдома. Але в нас одна відповідь: ми не панікуємо, ми готуємося”, – сказав, звертаючись до присутніх один зі співорганізаторів маршу Костянтин Немічев.

Як передає кореспондент “Інтерфакс-Україна“, учасники маршу несли великий транспарант із написом “Харків – це Україна!” Вони також скандували “Харків – це Україна!”, “Україна понад усе!”, “Схід і захід разом!”, “Путін – х***йло!” та інші патріотичні гасла.

На чолі колони їхала машина зі звукопідсилювальною технікою, що забезпечувала музичний супровід – пісні у виконанні українських гуртів.

Відео:

Учасники маршу прислухалися до прохань організаторів і утрималися від використання партійної символіки. Натомість вони пронесли середмістям гігантський державний прапор завдовжки 100 метрів.

Незважаючи на попередження СБУ і Нацполіції про можливі провокації й ризик терактів, частина людей прийшла з маленькими дітьми.

Фото: інстаграм Суспільне. Харків

Перед колоною і позаду неї йшли правоохоронці з собаками та їхали поліцейські машини й автобуси. Силовики також стояли вздовж маршруту руху маніфестації. Крім того, на тротуарах чергували громадські спостерігачі, які теж стежили за порядком.

Марш пройшов без сутичок.

Фотогалерея (ФБ Ірина Бондаренко, Тетяна Доцяк, Костянтин Немічев, Суспільне):

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“Це мирна акція без політичних закликів, яку Харківська міська рада намагалася заборонити, посилаючись на ковід та загрозу ймовірних провокацій. Тим краще, що суд дозволив її провести, бо це – реалізація прав людей на демонстрацію своєї позиції”, – сказав Немічев – ветеран полку “Азов”,  який є лідером харківського обласного осередку партії “Національний корпус”.

Він назвав кількість учасників маршу – щонайменше 5 тисяч осіб.

Передісторія

Як відомо, 1 лютого Костянтин Немічев заявив про те, що “Штаб оборони Харківщини” планує проводити навчання людей, готових брати участь в спротиві російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого був запланований “Марш єдності”.

2 лютого харківська міська комісія з ТЕБ і НС рекомендувала громадській організації “Молодь Харків” відмовитися від проведення маршу єдності на вул. Сумській, посилаючись на можливі ризики терористичних загроз і зростання захворюваності на COVID-19.

3 лютого комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила аналогічне рішення за заявкою іншої громадської організації – “Зоо світ. Харків”.

Обидві організації відмовилися прислухатися до рекомендацій комісії, і юридичний департамент міськради подав до суду адміністративні позови з вимогою заборонити проведення “Маршу єдності”. Але Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовів міської влади.

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Україна

“Харків – це Україна”: марш єдності, попри заборону, зібрав 5 тисяч учасників. ФОТО, ВІДЕО

У центрі Харкова відбувся Марш єдності під гаслом “Харків – це Україна”, ініційований “Штабом оборони Харківщини” та кількома десятками громадських організацій на тлі загрози російського вторгнення. Незважаючи на спроби влади...

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