“Українці чинитимуть опір”: як у Києві пройшов Марш єдності. НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Олена Максименко, Новинарня

автор: Олена Максименко

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У суботу, 12 лютого, кілька тисяч людей у Києві вийшли на “Марш єдності”. Головний меседж демонстрації – не пацифістський, як інтерпретували західні ЗМІ, а – “Українці будуть чинити опір”, не бояться загроз із боку Кремля.

Ініціаторами маршу виступили “Рух опору капітуляції” та активіст Сергій Стерненко. Ветерани АТО/ООС, волонтери, громадські активісти, митці, студенти – від брутальних чолов’яг до хіпстерів із різнокольоровим волоссям – усі об’єдналися, як за часів Революції Гідності.

Хода розпочалася в парку Шевченка і дійшла до Майдану.

Багато маніфестантів прийшли з маленькими дітьми та з собаками. Були також люди на візках. У натовпі не бракувало іноземців.

Синьо-жовті і червоно-чорні прапори, креативні гасла, музика, піднесений настрій. За атмосферою хода радше нагадувала фестиваль. Окрім представників “РОК”, була вже традиційна для таких акцій символіка “Демократичної сокири”, а також УНА-УНСО тощо.

Журналіст та політичний оглядач родом із Донецька, представник у політичній підгрупі ТКГ Денис Казанський зазначив, що Україна може слугувати прикладом для сусідів.

“Ми бачили приклад в Білорусі, де люди вийшли і заявили свої вимоги, але їх силою придушили, поставили над ними Лукашенка, який втратив будь-яку легітимність. Ми бачили, як придушували протест у Казахстані. Так само вони хотіли б придушити силою нас. Але не змогли”, – констатував Казанський.

“Ми побачили, що вони (росіяни) зробили в Донецьку, Луганську, коли вони прийшли. Чи вони побудували там за цей час якесь привабливе життя? Ні. Все, що ми там бачимо – це занепад, тотальна руйнація нормального життя. Це все, що вони несуть з собою. І саме тому Україна буде чинити опір. Тому що Україна не хоче, щоб нами тут помикали, командували якісь пани з Москви, які вважають нас своїм феодальним наділом. Так не буде.

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Дуже круто, що Україна сьогодні демонструє єдність, що люди виходять на вулиці і в Харкові, і в Києві. І дуже круто, що Україна сьогодні має більше підтримку західних партнерів, ніж на початку конфлікту. Варто сьогодні подякувати їм тут, якщо ми вже зібралися!..

І я думаю, що дуже важливо виходити на вулицю й показувати, що в України є мільйони людей, які хочуть жити у вільній, незалежній країні. Російська пропаганда всі ці роки намагається вдавати, (…) ніби ми фейкова країна, фейковий народ, нема українців, “тут живут рускіє”. Так от, чим більше нас буде, чим більше ми будемо заявляти про свої реальні бажання і прагнення – тим менше буде такої брехливої російської пропаганди. Дуже дякую, що всі сьогодні прийшли!” – заявив Казанський.

Сергій Стерненко на ходу записував відео для свого блогу. Коли до нього підійшли журналісти у спробі взяти коментар, він спершу перепросив, що саме зараз не може говорити, однак коли дізнався, що ті – з каналу Шарія, відрізав: “А-а-а, канал Шарія? Ідуть у сраку!”

Згодом Стерненко напише у себе в фейсбуці, коментуючи світлину: “Чоловік у жовтій куртці (ймовірно, турок) стояв на Хрещатику та дивився на ходу. Йому біло цікаво, він пішов перед колоною та знімав марш на відео. Я ще попросив його трішки відійти убік, аби не заважати журналістам. Гортаю фото зараз, і ось бачу, що він ще й долучився до ходи і тримав потім банер”.

Перед початком ходи люди виконали гімн.

Колону очолював джип із гучномовцями часів Автомайдану.

Скандували: “Україна чинитиме опір!”, “Путін – х***ло!”, “Героям Небесної сотні тричі – слава! слава! слава!”, “Героям російсько-української війни тричі – слава! слава! слава!”, “Крим – це Україна!”

Ішла велика група людей із білоруськими біло-червоно-білими прапорами. На подяку за підтримку колона вигукнула гасло “Живє Бєларусь!”

“Водкі нєт, ідіте домой!” – писали на плакатах. “Українська нація непереможна”, “В Україні мосралям не раді”, “Зберігайте спокій та любіть Україну”, “Єдність з НАТО негайно”, “Братішкі, від***іться від нас!”

Хоча на акцію закликали всіх незалежно від політичних вподобань, декілька критичних плакатів і кричалок були адресовані президенту Зеленському.

Коли хода рухалася вулицею Хрещатик, на гасла “Слава Україні!” відгукувалися випадкові перехожі, що виходили з кав’ярень із паперовими стаканчиками кави в руках.

Люди впізнавали один одного, обіймалися, робили “селфі”. Ділилися планами на випадок загострення, списками документів, які необхідні для вступу до лав тероборони. Збиткувалися щодо того, що непевні часи для купівлі житла чи ведення бізнесу, але нічого.

Жодних ознак паніки чи занепокоєння – розрахунок і готовність до будь-якого сценарію.

“Складно обійтися без пафосу в нинішній ситуації, – прокоментувала письменниця і поетка Світлана Поваляєва. – Ми начебто всі розуміємо, що така ситуація – 50 на 50, нападуть не нападуть. Я думаю, що час нас просто відновити поняття – щире поняття гідності. Тому що зрозуміло, що поняття знецінюється, заяложується… Але нам дійсно потрібна справжня єдність, щоб просто якісно, швидко і нормально їх… за***ашити, – сміється поетка – мати АТОвця. – Я не знаю, яке слово підібрати”.

Поваляєва зізнається, що у випадку масштабної війни найбільше боїться за свого собаку – дурного бультер’єра Тора, якого “не візьмеш від пахву”. “За себе я не переживаю, а діти в мене вишколені, підготовлені, з досвідом війни”.

Нагадаємо, 5 лютого подібний марш відбувся у Харкові.

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