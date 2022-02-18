Командувач ООС Олександр Павлюк заспівав із “Новинарнею” пісню “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Наталя Нагорна, генерал Олександр Павлюк і Анастасія Федченко (праворуч)

Полігон на Донеччині. Підрозділи, що виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, вчаться стріляти зі шведсько-британських протитанкових ракетних комплексів NLAW. Журналісти чекають, поки почнеться активна фаза стрільб. На полігон приїжджає командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна підходить, щоб зробити спільне селфі з журналістами. А тоді напівжартома пропонує записати разом пісню для Тік-Ток:

– А ви ж “Батька” знаєте?

– Звісно, знаю! – всміхається генерал.

– “Батько наш Бандера…” – починає Нагорна. Знімає на відео.

– “Україна мати…” – підхоплює Павлюк.

– “Ми за Україну будем воювати”, – підхоплюють і генерал, і журналісти поруч, серед яких і фронтова кореспондентка “Новинарні” Анастасія Федченко.

Це відео наразі набрало майже 180 тисяч переглядів на Тік-Ток.

“Що б я передав українцям? Вірте Збройним силам і зберігайте спокій. Як це робити в такий час? Подивіться на нас – ми впевнені в собі і посміхаємося!” – говорить також генерал Павлюк на камеру.

Читайте тексти Насті Федченко з цього відрядження на Донбас:

“Хай ворог боїться”.

Репортаж “Новинарні” з позицій ЗСУ на танконебезпечному напрямку в день, коли очікувалося вторгнення

“Процент ураження – 100%”.

Відео “Новинарні” із масового застосування ПТРК NLAW, Javelin та M-141 на Рівненському полігоні

“Ми все одно переможемо”,

– командир ОТУ “Північ” Дмитро Красильников. ІНТЕРВ’Ю “НОВИНАРНІ”