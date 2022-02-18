Командувач ООС Олександр Павлюк заспівав із “Новинарнею” пісню “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Полігон на Донеччині. Підрозділи, що виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, вчаться стріляти зі шведсько-британських протитанкових ракетних комплексів NLAW. Журналісти чекають, поки почнеться активна фаза стрільб. На полігон приїжджає командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна підходить, щоб зробити спільне селфі з журналістами. А тоді напівжартома пропонує записати разом пісню для Тік-Ток:
– А ви ж “Батька” знаєте?
– Звісно, знаю! – всміхається генерал.
– “Батько наш Бандера…” – починає Нагорна. Знімає на відео.
– “Україна мати…” – підхоплює Павлюк.
– “Ми за Україну будем воювати”, – підхоплюють і генерал, і журналісти поруч, серед яких і фронтова кореспондентка “Новинарні” Анастасія Федченко.
Це відео наразі набрало майже 180 тисяч переглядів на Тік-Ток.
“Що б я передав українцям? Вірте Збройним силам і зберігайте спокій. Як це робити в такий час? Подивіться на нас – ми впевнені в собі і посміхаємося!” – говорить також генерал Павлюк на камеру.
Читайте тексти Насті Федченко з цього відрядження на Донбас:
“Хай ворог боїться”.
Репортаж “Новинарні” з позицій ЗСУ на танконебезпечному напрямку в день, коли очікувалося вторгнення
“Процент ураження – 100%”.
Відео “Новинарні” із масового застосування ПТРК NLAW, Javelin та M-141 на Рівненському полігоні
“Ми все одно переможемо”,
– командир ОТУ “Північ” Дмитро Красильников. ІНТЕРВ’Ю “НОВИНАРНІ”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!