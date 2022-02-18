СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4672198 +34938
Летальні випадки:
104106 +282
Одужали:
3896009 +29254
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19288823 (+52932). Оновлено: 08:35 18.02.2022
Home / Війна / Командувач ООС Олександр Павлюк заспівав із “Новинарнею” пісню “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Командувач ООС Олександр Павлюк заспівав із “Новинарнею” пісню “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

18/02/2022 17:28

Полігон на Донеччині. Підрозділи, що виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, вчаться стріляти зі шведсько-британських протитанкових ракетних комплексів NLAW. Журналісти чекають, поки почнеться активна фаза стрільб. На полігон приїжджає командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна підходить, щоб зробити спільне селфі з журналістами. А тоді напівжартома пропонує записати разом пісню для Тік-Ток:

– А ви ж “Батька” знаєте?

– Звісно, знаю! – всміхається генерал.

– “Батько наш Бандера…” – починає Нагорна. Знімає на відео.

– “Україна мати…” – підхоплює Павлюк.

– “Ми за Україну будем воювати”, – підхоплюють і генерал, і журналісти поруч, серед яких і фронтова кореспондентка “НовинарніАнастасія Федченко.

Це відео наразі набрало майже 180 тисяч переглядів на Тік-Ток.

“Що б я передав українцям? Вірте Збройним силам і зберігайте спокій. Як це робити в такий час? Подивіться на нас – ми впевнені в собі і посміхаємося!” – говорить також генерал Павлюк на камеру.

Читайте тексти Насті Федченко з цього відрядження на Донбас:
“Хай ворог боїться”.
Репортаж “Новинарні” з позицій ЗСУ на танконебезпечному напрямку в день, коли очікувалося вторгнення

“Процент ураження – 100%”.
Відео “Новинарні” із масового застосування ПТРК NLAW, Javelin та M-141 на Рівненському полігоні

“Ми все одно переможемо”,
– командир ОТУ “Північ” Дмитро Красильников. ІНТЕРВ’Ю “НОВИНАРНІ

Унікальних переглядів: 58

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

РосЗМІ поширили фейк про “невдалу диверсію ЗСУ” на хімзаводі в Горлівці

доповнено Російські та сепаратистські медіа поширюють фейкову інформацію про нібито спробу диверсії на хімічному підприємстві в окупованій Горлівці на Донеччині у виконанні українських військ. Як передає “Новинарня“, у п’ятницю,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse