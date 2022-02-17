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Рада ратифікувала угоду про “відкрите небо” з Євросоюзом

17/02/2022 11:50

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.

Як передає “Новинарня” у четвер, 17 лютого, за це рішення проголосували 311 народних депутатів.

Мета угоди – поступове створення спільного авіапростору між Україною та ЄС та його державами-членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп’ютерного бронювання, а також на ідентичних правилах щодо соціальних аспектів.

Нагадаємо, Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про “відкрите небо”, 12 жовтня 2021 року.

Угода має на меті урівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Торік 28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.
Переговори про САП із Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

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