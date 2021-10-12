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Україна та Євросоюз підписали Угоду про “відкрите небо”. Що вона дає

12/10/2021 13:00

Україна та Європейський Союз у вівторок, 12 жовтня, підписали Угоду про спільний авіаційний простір – так званий договір про “відкрите небо”, або “авіаційний безвіз”.

Як передає “Укрінформ”, церемонія підписання відбулася в присутності президента України Володимира Зеленського, глави Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Угоду про спільний авіапростір підписали глава українського уряду Денис Шмигаль, посол Словенії в Україні Томаж Менцін (країна, що головує в ЄС) та віцепрезидент Єврокомісії і високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Документ має бути ратифікований кожною державою-членом, ЄС та Україною. Проте в Міністерстві інфраструктури заявляли, що угода вже діятиме до завершення усіх процедур з ратифікації.

Угода про “відкрите небо” знімає ринкові обмеження України та прив’язує її до внутрішнього авіаційного ринку ЄС завдяки впровадженню авіаційних стандартів та правил Євросоюзу.

Фактично, “авіаційний безвіз” передбачає, що європейські компанії без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники – у будь-які аеропорти країн ЄС. При цьому Україна зобов’язується дотримуватися європейських стандартів авіабезпеки.

Одним з наслідків підписання цієї угоди має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України, як це вже було, зокрема, в Грузії.

Нагадаємо, 28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.
Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

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