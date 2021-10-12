У Києві почався саміт Україна-ЄС

У Києві розпочався двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз за участю президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС.

Про це у вівторок, 12 жовтня, інформує пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочали засідання 23-го Саміту Україна – ЄС, який відбувається в Києві”, – йдеться в повідомленні.

Зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де зустрілися із президентом України.

“Радий вітати президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII Саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти”, – йдеться у дописі на офіційній твіттер-сторінці Зеленського.

Радий вітати @vonderleyen та @CharlesMichel в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII Саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції 🇺🇦 до європейської спільноти. pic.twitter.com/z3LU5jBXB4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

У межах саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. Також за його результатами буде ухвалено спільну заяву.

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