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На саміті Україна-ЄС підпишуть угоду про “відкрите небо”, – ЗМІ

11/10/2021 12:27

На саміті Україна-ЄС, що пройде у вівторок, 12 жовтня, в Києві планується підписання довгоочікуваної угоди про “відкрите небо”.

Про це інформує “Європейська правда” із посиланням на високопосадовця ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

За його словами, серед трьох угод, які планують підписати, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

“Одним з наслідків маж бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили у інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, у Грузії”, – зазначив європосадовець.

Нагадаємо, 28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

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