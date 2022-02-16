Олександр Абраменко приніс Україні “срібло” Олімпіади-2022 у фрістайлі. ФОТО

Олександр Абраменко на подіумі Пекіна-2022. Кадр відео UA: Перший

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Член Центрального спортивного клубу ЗС України Олександр Абраменко здобув срібну нагороду зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні у фрістайлі.

Як передає “Новинарня“, в середу, 16 лютого, Абраменко в суперфіналі лижної акробатики серед чоловіків обійшов росіянина Іллю Бурова з команди РОК, але поступився бездоганному китайцеві Ци Гуанпу.

Потрійне сальто з п’ятьма гвинтами Абраменко, за словами тренера Енвера Аблаєва, виконав шостий чи сьомий раз у житті, але ризик виправдався і приніс медаль.

Досі найвищим результатом збірної України на цій Олімпіаді було сьому місце (жіноча естафета в біатлоні).

Завдяки “сріблу” Абраменка Україна нарешті з’явилася в загальному медальному заліку ОІ-2022 на 23-24-му місцях (разом з Іспанією). Лідирують Норвегія (13-7-8), Німеччина (10-6-4) та США (8-7-4).

Нагадаємо, син військовослужбовця з Первомайська на Миколаївщині, працівник ЗСУ Олександр Абраменко був чемпіоном Пхенчхана-2018 в цій самій дисципліні.

Відтак 33-річний “сніговий акробат” став найтитулованішим українським спортсменом часів Незалежності на “білих” Олімпіадах.

Фотогалерея (гортайте):

Показово, що нинішній медальний успіх України припав на День єднання та на період ескалації російської загрози.

Цього разу на п’єдесталі обійшлося без обіймів із російським спортсменом, чим Абраменко “відзначився” на Олімпіаді-2018. Нині НОК України попереджав збірників про неприпустимість таких дій.

Нагадаємо також, що за три місяці до Олімпіади в Пекіні Олександр Абраменко в інтерв’ю заявляв, що “не знає, кому вірити” у питанні російсько-української війни, та що він не вважає ганебним обійматися з російськими спортсменами, бо це “люди з однієї планети”, яким “немає чого ділити”. Він також називав ситуацію “спланованою якимись силами”.

Додамо, що саме Абраменко був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Ігор у Пекіні (та на закритті – в Пхенчхані).

Олімпіада-2022 триває з 4-го до 20 лютого.

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