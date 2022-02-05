“Дістали за мову, гівнюки”: на Олімпіаді пропагандисти РФ спровокували конфлікт навколо українських фігуристів

Софія Голіченко і Артем Даренський. Фото: Reuters

У перший день зимових Олімпійських ігор у Пекіні, 5 лютого, стався скандал між російськими пропагандистами та канадським журналістом Лі Ріні, який пише для українських ЗМІ.

Про це розповів президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

Суперечка спалахнула після того, як Лі Ріні (Lee Reaney) зробив росіянам зауваження, що ті ставлять українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському провокативні запитання про заборону на російську мову в збірній України.

Провокатором виступив одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв.

“Після трьох запитань наш журналіст звернув увагу росіянина, що той один за одним ставить запитання провокативного характеру: “Чи заборонено нашим атлетам спілкуватися російською?”, “Чи правда, що не можна спілкуватися з російськими атлетами?”. Натомість наш журналіст логічно запитав колегу: “Чи не варто у цій мікс-зоні спілкуватися про фігурне катання?” Видно, не сподобалося зауваження. Але журналістська етика на спортивних подіях – річ відома. Чи нам зараз у відповідь засипати російських атлетів питаннями про допінг і військову агресію Росії?” – поцікавився Гливинський.

За його словами, росіяни були готові до конфлікту подій – “знімали ситуацію на відео завчасно”.

Гливинський оприлюднив відео частини конфлікту Ріні з росіянином:

“На відео чітко чути англомовні матюки у бік українського журналіста, як і видно те, що наш колега вирішив не відповідати на нікчемну поведінку цього, з дозволу сказати, представника ЗМІ, який вже не вперше порушив і журналістську, і загальнолюдську етику”, – зауважив президент АСЖУ.

Конфлікт закінчився без загострень, росіянин пішов геть, уточнив Гливинський.

При цьому він зазначив, що Україна через поведінку російських ЗМІ звернеться до Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Передісторія

Тренерка фігуристів Софії Голіченко і Артема Даренського Лілія Батутіна напередодні поскаржилась на дії російських журналістів, які опублікували нібито “інтерв’ю” з її спортсменами, повідомляє УНІАН.

За словами наставниці, російський пропагандист проштовхнувся до фігуристів, перебивши українського журналіста, і поставив їм питання, чи спілкуються вони з іншими збірними.

“Які ж мерзотники, фу! Мої спортсмени не давали ніякого інтерв’ю! Тільки нашому журналісту, який був в українській формі і спілкувався з ними українською! А на запитання з боку російського журналіста, який вліз у розмову, чи спілкуються вони з командою ОКР (Олімпійський комітет Росії – “Н”), вони відповіли: ми намагаємося не спілкуватися зараз з жодними командами через коронавірус.

Все, що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Гидко, противно. Як можна так із дітьми? Гівнюки”, – прокоментувала Батутіна.

Нагадаємо, Дмитра Губернієва раніше внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

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