Олімпійські ігри: український фігурист на запитання журналістів РФ відповів англійською, – ЗМІ

Український фігурист Іван Шмуратко перед стартом зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні відповів на запитання російських журналістів англійською.

Про це повідомляє видання “Матч ТВ” у понеділок, 31 січня.

Так, представники ЗМІ РФ своєю рідною мовою запитали 20-річного киянина про рекомендації, які давало Міністерство спорту атлетам перед поїздкою до Китаю.

У відповідь Іван сказав англійською:

“Все, що я можу – це виконувати мою роботу тут”.

Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться від 4 до 20 лютого. У столиці Китаю понад три тисячі спортсменів розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. Україну на зимовій Олімпіаді представлять 45 атлетів.

Міністерство спорту України рекомендувало спортсменам давати інтерв’ю українською мовою та не робити спільні фотографії з представниками команди ОКР (Олімпійський комітет Росії).

Пізніше бобслеїстка Лідія Гунько розповіла, що українським спортсменам порадили не робити групових фото з атлетами із РФ навіть, якщо опиняться з ними на п’єдесталі.

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