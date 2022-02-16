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В Україні сьогодні вперше відзначають День єднання

16/02/2022 09:15

В Україні вперше відзначають День єднання, оголошений президентом Володимиром Зеленським напередодні.

Як передає “Новинарня“, відповідне свято започатковане президентським указом №53/2022.

Напередодні уряд України затвердив план заходів із відзначення цього дня, який, серед іншого, передбачає підняття прапора на всіх адмінустановах, виконання о 10:00 державного гімну, підсвічування у вечірній час адмінбудинків кольорами прапора.

“День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску”, – сказав прем’єр Денис Шмигаль.

Також план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації “UAразом” для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників і українських громад.

16 лютого відбудеться молебень за єднання в Софії Київській.

В освітніх закладах разом з МОН та Інститутом національної пам’яті 16 лютого проводитимуть уроки, присвячені єднанню, а 17-18 лютого викладатимуть медіаграмотність.

Також буде видана “Книга для зміцнення національної єдності”.

З 08:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 16 лютого триватиме Всеукраїнський телевізійний марафон, до якого долучаться загальнонаціональні канали.

За підтримки Держкіно в кінотеатрах і на телеканалах країни показуватимуть фільми українського виробництва.

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