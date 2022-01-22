День соборності: “слуга народу” Тищенко розполовинив Україну

Один із лідерів партії “Слуга народу” Микола Тищенко знову зганьбився зі святовим привітаннями.
У День Соборності України, 22 січня, він “розполовинив” територію України.
“З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва до Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом”, – написав він (чи прессекретар) на фейсбук-сторінці, забувши про Україну від Києва до Луганщини.
Як відомо, заступник голови фракції “Слуга народу”, підприємець-ресторатор Тищенко був визначений як куратор Закарпатської області від партії влади.
Після розголосу Тищенко визнав помилку і виправив свій вітальний пост.
Тепер текст на сторінці Тищенка має такий вигляд: “З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Продовжуємо зшивати Україну разом”.
Варто наголосити, що Микола Тищенко вже не вперше “відзначається” безграмотними трактуваннями визначних дат та свят.
Цього року 7 січня він переплутав Різдво з Великоднем і у зверненні до українців написав “Христос воскресе!”
А раніше в День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи в прямому ефірі він заявив, що “26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа”.
Крім іншого, колишній “діяч” 90-х зганьбився через незнання цін на продукти. Нещодавно він заявив, що купує гречку по 12 гривень, а сало на Бессарабському ринку – по 50 гривень.
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