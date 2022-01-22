СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3842011 +22473
Летальні випадки:
99129 +136
Одужали:
3580878 +4610
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17455150 (+65319). Оновлено: 08:17 22.01.2022
Home / Життя / День соборності: “слуга народу” Тищенко розполовинив Україну

День соборності: “слуга народу” Тищенко розполовинив Україну

22/01/2022 23:50

Один із лідерів партії “Слуга народу” Микола Тищенко знову зганьбився зі святовим привітаннями.

У День Соборності України, 22 січня, він “розполовинив” територію України.

“З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва до Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом”, – написав він (чи прессекретар) на фейсбук-сторінці, забувши про Україну від Києва до Луганщини.

Як відомо, заступник голови фракції “Слуга народу”, підприємець-ресторатор Тищенко був визначений як куратор Закарпатської області від партії влади.

Після розголосу Тищенко визнав помилку і виправив свій вітальний пост.

Тепер текст на сторінці Тищенка має такий вигляд: “З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Продовжуємо зшивати Україну разом”.

Варто наголосити, що Микола Тищенко вже не вперше “відзначається” безграмотними трактуваннями визначних дат та свят.
Цього року 7 січня він переплутав Різдво з Великоднем і у зверненні до українців написав “Христос воскресе!”
А раніше в День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи в прямому ефірі він заявив, що “26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа”.

Крім іншого, колишній “діяч” 90-х зганьбився через незнання цін на продукти. Нещодавно він заявив, що купує гречку по 12 гривень, а сало на Бессарабському ринку – по 50 гривень.

Читайте також:
Регламентний комітет ВР не став карати Тищенка за напад на Гео Лероса біля трибуни

У День соборності в Києві розгорнули 500-метровий прапор

Унікальних переглядів: 94
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Помер засновник фестивалю “Червона рута” Тарас Мельник

На 68-му році життя помер співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю “Червона Рута”, музикознавець Тарас Мельник. Про це в суботу, 22 січня, повідомила його племінниця Наталія Антонова. Причину смерті дядька...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse