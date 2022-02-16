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У Криму фрілансера “Радіо Свобода” Єсипенка засудили до 6 років колонії

16/02/2022 14:53

Підконтрольний окупаційній владі Сімферопольський районний суд засудив фрілансера “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка до шести років ув’язнення в колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” в середу, 16 лютого.

Єсипенко звинувачують у придбанні та зберіганні вибухівки – гранати, до якої він, за версією слідства, прикріпив розтяжку та возив із собою у машині.

Журналіст свою провину заперечує та стверджує, що гранату йому підкинули під час обшуку співробітники ФСБ. Він ткож заявляв, що після затримання його катували, домагаючись свідчень.

Під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.

“Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, – у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році”, – сказав він.

“Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ”, – додав він.

Президент “Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” Джеймі Флай закликав «негайно звільнити» Владислава Єсипенка.

“Владислава затримали без жодних підстав, жорстоко катували, щоб домогтися «визнання», зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав вісім місяців. Владислав має бути негайно звільнений і йому мають дозволити возз’єднатися з дружиною і дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року”, – йдеться у заяві Флая.

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Як інформувала “Новинарня“, 16 березня російська ФСБ повідомила, що в анексованому Криму ФСБ затримала громадянина РФ, який начебто збирав за завданням української розвідки інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій.
Інформація про затриманого з’явилася в день сьомих роковин так званого “референдуму” про анексію Криму Росією.
Фрілансера “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка, що має подвійне громадянство, узяли під варту за звинуваченням у виготовленні вогнепальної зброї і боєприпасів.
Однак не виключено, що йому закинуть й нові статті: ФСБ вже заявила, що Єсипенко нібито проводив “розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб”.
Журналістові окупаційна адміністрація призначила “державного захисника” Віолетту Синєглазову, що раніше відстоювала інтереси слідства в інших політично мотивованих справах проти українців. За першої нагоди Єсипенко відмовився від такої “адвокатки”.
Дружина фрілансера Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили давати свідчення під тортурами.

17 березня українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання й арешту в Криму Владислава Єсипенка.

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