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З 1 березня зарплата у ЗСУ зросте на 30%, – указ президента

14/02/2022 21:10

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Зокрема, у Збройних силах вони зростуть на 30% з 1 березня.

Про це йдеться в указі “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства”, котрий опублікований у понеділок, 14 лютого.

Зокрема, у зв’язку з оголошенням 16 лютого Дня єдності Кабінету міністрів доручено передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть так:

  • Збройні сили України – підвищення на 30%
  • Нацгвардія та Держприкордонслужба – доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року

Крім того, уряд повинен на основі єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну безпекову ситуацію.

Як писала “Новинарня“, на першому етапі підвищення грошового забезпечення у 2022 році збільшено виплати для усіх категорій медичних працівників, які проходять службу або працюють у сфері оборони.

Згодом стало відомо, що наказом міністра оборони Олексія Резнікова в 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10–16 тис. грн.

Також з 1 січня 2022 року і для фахівців-снайперів Збройних сил України піднімуть грошове забезпечення.

Нагадаємо, що Міністерство оборони визначило розміри премій та надбавок для виплати грошового забезпечення українським військовим у 2022 році.

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