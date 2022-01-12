МОУ розпочало підвищення грошового забезпечення у сфері оборони. Перші – медики

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Наказом Міністра оборони Олексія Резнікова на першому етапі підвищення грошового забезпечення у 2022 році збільшено виплати для усіх категорій медичних працівників, які проходять службу або працюють у сфері оборони.

Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.

“Наприкінці минулого року вдалося додатково збільшити бюджет Міноборони на 2,5 млрд грн. Як я вже підкреслював, ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення у сфері оборони. Це питання для мене є одним з найбільш пріоритетних… До кінця місяця у рамках першого етапу підвищення буде ще низка таких секторальних кроків. Протягом 2022 року ми будемо робити поступові кроки, щоб грошове забезпечення військових було достойним і конкурентним в цілому по економіці. Вже відпрацьовані рішення по кільком військовим спеціальностям, які потребують особливої підготовки та кваліфікації. Документи будуть оприлюднені найближчими днями, але збільшені виплати нараховуються так само з 1 січня”, – цитує міністра його пресслужба.

Зокрема, у 2022 році на підвищення грошового забезпечення військовим лікарям буде спрямовано 527,9 млн грн.

На підвищені виплати цивільним медичним працівникам на військових посадах передбачено 88,6 млн грн.

Для підвищення заробітних плат цивільних медиків на невійськових посадах у системі Міноборони та Збройних сил України закладено понад 400 млн. грн.

Лікар у військах з 1 січня буде отримувати «на руки» від 20 тис. грн. Фахівці з базовою та незакінченою вищою медичною освітою – від 13,5 тис. грн.

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