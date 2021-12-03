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З 2022 року військовим поступово збільшуватимуть грошове забезпечення, – МОУ

03/12/2021 15:40

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”. Відтак, видатки Міністерства оборони України визначені на рівні 133,5 млрд грн, у 2021 році ця сума склала близько 121,5 млрд грн. Державні гарантії наразі визначені у 15 млрд грн.

Про це в п’ятницю, 3 грудня, повідомляє пресслужба Міноборони.

“85,1 млрд грн буде скеровано на покриття потреб військовослужбовців та працівників ЗСУ, зокрема на оплату праці, харчування військовослужбовців, закупівлю речового майна та соціальні виплати особовому складу, а також на грошове забезпечення.Важливо зазначити, що видатки на грошове забезпечення збільшені на 3,9 млрд грн до 64,5 млрд грн”, – інформує пресцентр МО.

З огляду на показники Державного бюджету на 2022 рік, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував поступове збільшення грошового забезпечення.

“Це лише перші кроки і робота в цьому напрямку ведеться надалі. Я вдячний за підтримку як профільному Комітету Верховної Ради, так і Міністерству фінансів”, – цитує міністра його пресцентр.

Також він вказав на послідовну реалізацію перспективних проєктів, розпочатих у попередні роки.

Бюджет на 2022 рік дозволяє виділити наразі найбільшу за останній період суму – 5,7 млрд грн – на програми з розвитку ракетно-реактивного озброєння та техніки для Військово-Морських Сил.

“Від міцності оборони України зараз залежить і інвестиційно-економічний клімат в державі, і розвиток інших галузей загалом. Я вдячний за нинішнє збільшення бюджету Міноборони, але ми будемо аргументовано доводити необхідність збільшення видатків у 2022 році. Фінансування армії і оборонних ініціатив залишається однією з ключових статей в державному бюджеті на 2022 рік. Наше завдання – забезпечити Збройні сили усім необхідним для ефективної безпеки і оборони”, – підсумував Олексій Резніков.

Відтак, із запланованих коштів 28,4 млрд грн планується направити на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки. У розвиток та удосконалення інфраструктури буде інвестовано 5,6 млрд грн. Експлуатаційні витрати складуть 13,1 млрд грн.

Окремо, для забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту видатки також збільшено до 1,3 млрд грн. Це дозволить службі удосконалювати інфраструктуру Збройних Сил України – будівництво і ремонт військових містечок, казармено-житлового фонду полігонів і виконувати завдання із охорони важливих шляхопроводів, підстанцій та інших об’єктів транспортної інфраструктури.

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