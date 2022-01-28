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Снайперам ЗСУ піднімуть грошове забезпечення, – Резніков

28/01/2022 21:12

Для фахівців-снайперів Збройних сил України з 1 січня буде піднято грошове забезпечення.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у п’ятницю, 28 січня, під час години запитань до уряду.

“У нас вже є чіткий план роботи Міністерства на 2022 рік. По різних напрямках. Ми рухаємося покроково, але послідовно. Наприклад, з 1 січня вже піднято рівень грошового забезпечення для військових льотчиків і медиків. Є рішення для фахівців-снайперів. На останньому етапі проект постанови про підвищення грошового забезпечення ССО”, – цитує міністра його пресслужба.

Як писала “Новинарня“, на першому етапі підвищення грошового забезпечення у 2022 році збільшено виплати для усіх категорій медичних працівників, які проходять службу або працюють у сфері оборони.

Згодом стало відомо, що наказом міністра оборони Олексія Резнікова в 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10–16 тис. грн.

Нагадаємо, що Міністерство оборони визначило розміри премій та надбавок для виплати грошового забезпечення українським військовим у 2022 році.

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