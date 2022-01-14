МОУ підвищило грошове забезпечення військовим льотчикам

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Наказом міністра оборони Олексія Резнікова в 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам.

У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10–16 тис. грн.

Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року, передає пресслужба МОУ.

“Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у Збройних силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національної безпеки та оборони”, – цитує Резнікова пресслужба.

Він додав, що до кінця січня “будуть ще рішення у цій сфері”.

“Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить президент України”, – резюмував міністр.

Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн.

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