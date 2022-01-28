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МОУ визначило розміри грошового забезпечення військових на 2022 рік

28/01/2022 10:56

Міністерство оборони визначило розміри премій та надбавок для виплати грошового забезпечення українським військовим у 2022 році.

Про це інформує сайт Ukrainian military pages.

Відповідне рішення міністра оборони №248/269 від 14 січня 2022 року доведено до військових частин Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Видання пояснює, чим документ відрізняється від аналогічного розпорядження 2021 року.

Зазначається, що посадові оклади та оклади за звання не змінилися. Адже вони регулюються урядовою постановою №704 від 30 серпня 2017 року, де визначені у фіксованому розмірі в прив’язці до прожиткового мінімуму 2018 року (1762 грн) та не підлягають коригуванню.

Не змінився й розмір щомісячних премій, які визначені додатком №1 до телеграми та повністю повторюють торішні, а діють узагалі ще з 2018 року.

Передбачається, що з кожним підвищенням по службі розмір премії військовослужбовця буде зменшуватися.

Також міністр оборони Олексій Резніков розпорядився не виплачувати до окремого розпорядження матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Така заборона вводиться щороку до набуття чинності наказу про бюджетну політику де визначають порядок її виплати.

Більше на 211 гривень отримуватимуть військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Для них, через збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня 2022-го, зросте надбавка за службу в ССО з 2270 грн до 2481 грн (для тих хто отримує її у 100% розмірі).

Проте у певній категорії військових буде відчутне підвищення.

У 2021 році військовослужбовцям льотного складу, що мають допуск до польотів та виконували польоти торік, щомісячна премія встановлювалася у розмірі 130% посадового окладу (для офіцерів 5 000 – 8 000 грн залежно від тарифного розряду посади). Загальний розмір грошового забезпечення льотчика у ЗСУ складав від 19 до 26 000 грн.

Цього року офіцери, що входять до складу льотних екіпажів літаків та гелікоптерів, уже отримуватимуть щомісяця премію у 350%, що складе від 13 до 20 тисяч грн, якщо рахувати для 15-30 тарифних розрядів.

Відповідно загальний розмір грошового забезпечення офіцерів-льотчиків має скласти приблизно від 26 000 грн (старший лейтенант, на посаді з 15 тарифним розрядом) до 45 000 грн (полковник, 33 розряд, понад 25 років вислуги).

Сержанти та солдати льотних екіпажів та екіпажів вантажних та пасажирських відсіків повітряних суден – 200%, що складе 5000-7000 грн (для 3-12 тарифних розрядів). Загальне грошове забезпечення сержантів зі складу льотних екіпажів має скласти близько 20 000 грн.

Для інших військовослужбовців льотного складу розмір премії залишається 130%.

Всі інші військові отримуватимуть грошове забезпечення на рівні попередніх трьох років, для солдатів його розмір стартує від 10 200 грн, для офіцерів з 13 000 гривень.

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