Зеленський ввів у дію рішення про закриття каналу “Наш”. Однак він і далі мовить у YouTube

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій щодо телеканалу “Наш” проросійського політика Євгенія Мураєва.

Про це йдеться і указі №52/2022, опублікованому на сайті глави держави ввечері в п’ятницю, 11 лютого.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (додається).

…Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – сказано в документі.

Зазначено, що рішення введене в дію відповідно до статті 107 Конституції України (“…Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом”).

Указ набув чинності з дня його опублікування.

Близько 22:00 11 лютого ефірне мовлення телеканалу “Наш” припинилося, проте і вранці 12 лютого канал продовжує онлайн-трансляцію на сервісі YouTube.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 11 лютого Рада нацбезпеки та оборони на засіданні в Харкові запровадила санкції стосовно телеканалу “Наш”, який належить екснардепу Євгенію Мураєву. Той заявив, що канал оголосить безстрокові акції протесту.

Обмежувальні санкції запроваджено проти компаній “Наша Прага”, компаній “НАШ 24”, “НАШ 365″ тощо терміном на п’ять років.

Володимир Зеленський, коментуючи засідання РНБО в Харкові, зазначив: “P. S. Жоден справді наш, український телеканал не постраждав”.

За рік до цього, 2 лютого, так само на підставі рішення РНБО влада закрила телеканали з пулу Медведчука – “112 Україна”, ZIK, NewsOne. Згодом Верховний Суд України відхилив позов каналів, які заперечували проти рішення РНБО.

Нагадаємо, за даними ВВС з посиланням на західні розвідки, Росія протискає Мураєва на посаду глави уряду в Україні після окупації.

Читайте також:

Мураєв прокоментував дані розвідки про те, що він має очолити окупаційний уряд